Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимки волков, сделанные фотоловушками.

Фото появились в Фейсбуке.

Волки – очень скрытные, осторожные и умные животные. Поэтому наблюдать за ними в дикой природе практически невозможно. Зато в объектив фотоловушки часто попадают самые разные моменты волчьей жизни и проявления характера хищников.

На одном из фото волк рассматривает необычную для леса вещь: любопытство к фотоловушке перевесило страх. На другом животные из одной стаи устроили поединок за соблюдение иерархии. На третьем волк вообще задремал.

Ранее заповедник приводил интересные факты о стаде одичавших коров, живущем в зоне отчуждения ЧАЭС, за которым уже несколько лет наблюдают специалисты. Коров держали самоселы в городе Чернобыле и селе Лубянке. Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.

Также Чернобыльский биосферный заповедник рассказывал, какие птицы прилетают в Украину осенью с севера, чтобы перезимовать. Среди них обыкновенная чечетка, или просто чечетка (Acanthis flammea) и свиристель (Bombycilla garrulus).