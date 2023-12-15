Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал серию постов о природе в зоне отчуждения ЧАЭС зимой.

Записи и фото появились в Фейсбуке.

Зима укутывает деревья в пуховые шали, выстилает тропы и дороги белыми покрывалами, смягчает очертания. Дорога Башмач – Опачичи – Куповато выглядит сказочной.

Тетерева – социальные птицы, которые часто собираются небольшими группами. Больше, конечно, весной, когда наступает брачный период и самцы активно токуют. Зимой он прогуливаются рядом в поисках корма.

Белка относится к роду грызунов. Она любит самые разные орехи, семена, грибы, фрукты. Но не прочь полакомиться и яйцами птиц, насекомыми и мелкими беспозвоночными.

Оленям неглубокий снег не страшен. Зимой им всегда хватает продовольствия. Ведь кроме сочной травы олени могут есть побеги, болотную растительность и даже грибы и лишайники.

Енотовидная собака относится к тем животным, которые залегают в зимнюю спячку. Она выстилает нору сухой травой и мхом, а осенью активно питается, иногда набирая вес в два раза больше нормального. Однако сон у нее неглубокий. Она может часто просыпаться, а во время оттепели даже выходить на поиски пищи.

Почему бодрствует животное, которое сфотографировали сотрудники заповедника, неизвестно. Тому может быть несколько причин: болезнь, недостаточный запас подкожного жира, бегство от более сильного хищника.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал фото стада одичавших в зоне отчуждения коров.

Также заповедник показывал фото двух рысей.