В Кременчуге Полтавской области Автозаводской районный суд 18 декабря рассмотрел дело мужчины, который носил с собой сюрикэн. Это японское холодное метательное оружие в виде небольших клинков, игл, гвоздей, ножей, монет (на фото) и так далее.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как сказано в документе, в начале октября на улице Млечный Путь мужчина заметил среди деревьев на земле сюрикэн, подобрал его и положил в карман куртки. Затем он отнес холодное оружие "без предусмотренного законом разрешения" домой, где стал держать его. Периодически он брал его с собой, когда выходил в город.

9 ноября мужчина привлек внимание правоохранителей, которые обыскали его, нашли и изъяли сюрикэн для проведения расследования. В ходе расследования было установлено, что сюрикэн изготовили заводским способом с последующим самостоятельным внесением изменений в конструкцию.

В ходе досудебного расследования мужчина заключил соглашение с прокуратурой и согласился на наказание – испытательный срок продолжительностью в год. Суд постановил уничтожить сюрикэн и взыскать с осужденного 956 грн в пользу государства за процессуальные расходы, связанные с привлечением экспертов.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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