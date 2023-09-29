Стоимость найденных ракет для ЗРК "Тор" составила 30 млн гривен. Фото: Facebook/pol.kyivregion

Полиция Киевской области задержала двух человек, хранивших ЗРК "Тор", оставленный россиянами при отступлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, 38-ми и 45-летний жители Бориспольского района незаконно хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы, оставленные российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области.

Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "Тор", который один из фигурантов прятал в Броварском районе.

А затем полицейские нашли ещё и восемь ракет к нему – их хранил второй фигурант в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

В Киевской области двое мужчин хранили ЗРК "Тор"

В Киевской области двое мужчин хранили ЗРК "Тор"

В Киевской области двое мужчин хранили ЗРК "Тор"

В Киевской области двое мужчин хранили ЗРК "Тор"

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