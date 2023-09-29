Полиция Киевской области задержала двух человек, хранивших ЗРК "Тор", оставленный россиянами при отступлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, 38-ми и 45-летний жители Бориспольского района незаконно хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы, оставленные российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области.

Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "Тор", который один из фигурантов прятал в Броварском районе.

А затем полицейские нашли ещё и восемь ракет к нему – их хранил второй фигурант в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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Также в прошлом году в приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчаткой.

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