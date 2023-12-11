На Тернопольщине судили мужчину, который бегал за двухстволкой в гараж во время каждой воздушной тревоги
В Тернопольской области прошёл суд над местным жителем, который хватался за оружие после каждого объявления воздушной тревоги.
Об этом пишет издание "Тернопильськи подии".
13.11.2023 примерно в 12:00 во время проверки установлено, что мужчина нарушил правила (условия хранения) принадлежащего ему оружия охотничьей гладкоствольной марки "ТОЗ-БМ", калибр 16. А именно: хранил его в гараже.
На судебном заседании мужчина объяснил, что полностью понимает содержание разъяснённых ему прав, предусмотренных ст. 63 Конституции Украины и ст. 268 КУоАП и вину в совершении административного правонарушения признал.
Подсудимый подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, отметив, что брал оружие с собой, когда объявлялись воздушные тревоги. Мужчина заверил суд, что искренне раскаялся и сожалеет о содеянном.
Мера пресечения была ограничена устным предупреждением.
Ранее полиция задержала двух человек, хранивших ЗРК "Тор", оставленный россиянами в Киевской области при отступлении.
Мы также публиковали видео, как в гараже киевлянина полиция нашла целый арсенал оружия, в том числе снаряды.