В Тернопольской области прошёл суд над местным жителем, который хватался за оружие после каждого объявления воздушной тревоги.

Об этом пишет издание "Тернопильськи подии".

13.11.2023 примерно в 12:00 во время проверки установлено, что мужчина нарушил правила (условия хранения) принадлежащего ему оружия охотничьей гладкоствольной марки "ТОЗ-БМ", калибр 16. А именно: хранил его в гараже.

На судебном заседании мужчина объяснил, что полностью понимает содержание разъяснённых ему прав, предусмотренных ст. 63 Конституции Украины и ст. 268 КУоАП и вину в совершении административного правонарушения признал.

Подсудимый подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, отметив, что брал оружие с собой, когда объявлялись воздушные тревоги. Мужчина заверил суд, что искренне раскаялся и сожалеет о содеянном.

Мера пресечения была ограничена устным предупреждением.

Ранее полиция задержала двух человек, хранивших ЗРК "Тор", оставленный россиянами в Киевской области при отступлении.

Мы также публиковали видео, как в гараже киевлянина полиция нашла целый арсенал оружия, в том числе снаряды.