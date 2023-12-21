САП сообщает, что обновила подозрение бывшему нардепу. По данным СМИ, речь идет о Наталье Королевской.

Об этом заявляет пресс-служба САП.

Следствие заявляет, что в декларации за 2020 год она не указала два земельных участка в Обуховском районе под Киевом общей площадью 0,829 га, а также жилой дом и земельный участок в Московской области РФ.

Изначально это имущество оценивалось в 4,3 млн гривен, но теперь его оценили в 13 млн.

"Народный депутат в декларации за 2020 год не указал два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в московской области РФ стоимостью почти 1,8 млн грн. Сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составила более 4,315 млн. грн" - сообщает САП.

"Однако в рамках дальнейшего досудебного расследования установлено, что стоимость незадекларированного имущества намного больше, чем установлено изначально, и составляет почти 13,015 млн грн, что превышает 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц" - добавили в САП.

Ранее САП направила в суд обвинительный акт по делу экс-председателя "Нафтогаза" Андрея Коболева о незаконной выплате премий более чем на 229 миллионов гривен. Напомним, что в 2018 году Андрей Коболев выписал себе премию в размере 10 миллионов долларов США. Эта сумма превышает максимально допустимую по закону на 229 250 410 гривен.