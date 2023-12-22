Граждане Украинцы жалуются на произвол со стороны немецких полицейских. Так, украинец Николай рассказал "Стране" подобную историю, в которую он недавно попал с женой и семьей друзей в немецком городе Метцинген.

"Мы постоянно живем в Украине, с начала войны за границу не выезжали и статус временной защиты не просили. Но и я, и мой друг выездные, так как имеем по трое несовершеннолетних детей. Поэтому решили с женами поехать на несколько дней в Германию, сделать покупки к праздникам.

В Метцингене прошлись по аутлетам и продуктовым магазинам. Напоследок друг предложил заехать еще в магазин лыжной экипировки, что мы и сделали. Мы с женой купили лыжный костюм и ботинки, нам выдали чек, вручили покупки. Мы вышли из магазина и ждали друзей, которые еще присматривали себе вещи, в машине. Минут через двадцать вышел мой приятель, и сказал, что у продавцов возникли вопросы по купюрам, которыми мы расплатились.

Я удивился, так как на момент расчета никаких вопросов нам никто не задавал, и, если бы не друзья, мы бы давно уехали. Но решил разобраться. Вернулся в магазин, спросил, в чем, собственно, проблемы. На что продавец сказала, что деньги "какие-то не такие" и их отдали в банк на проверку. Предложила рассчитаться повторно. Я, понятно, отказался. Тут появились вопросы и к нашим друзьям, которые, якобы, тоже рассчитались "подозрительными" купюрами.

Неожиданно появилось человек 15 полицейских, нас "заломали", всех одели в наручники и увезли в участок - для "выяснения обстоятельств". В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов (в том числе, женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. И сказали, что ночевать нам придется здесь. На наше требование пригласить переводчика, позвали русскоязычную женщину. Я ее спросил" "Вы россиянка?", она ответила утвердительно. На что я сказал, что очень странно приглашать переводчика - гражданина страны, с которой у нас идет война. Она согласилась, но и только.

На просьбу пригласить адвоката и связаться с украинским посольством или консульством полицейские вообще никак не отреагировали. Сказали, адвокат будет на суде. Но это было уже утром.

Ночевали в подвале, где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку. Сказать, что было холодно - ничего не сказать. О бытовых удобствах я вообще молчу. Даже туалетной бумаги не дали, хотя мы просили. У моего друга резко поднялось давление, но полицейские никак не реагировали на просьбу оказать помощь. В целом относились к нам как к террористам.

Такого хамства и произвола я давно не встречал. Кое-как пережили ночь. Потом ждали все утро. И только где-то около трех часов дня нам сообщили, что проверили "наши деньги", в том числе каким-то образом даже те, которыми мы рассчитывались в других магазинах (хотя не могу понять, как они вычислили, что та или иная купюра именно "наша"), и как оказалось, "все было в порядке". То есть, никаких фальшивых денег мы никому не давали.

Тогда нам сообщили, что мы можем быть свободны. Естественно, мы предпочли уехать из участка как можно быстрее. Выехали в тот же день из Германии, сейчас уже в Украине, и считаем, что нам повезло, что этот ужас закончился. Хотя до сих пор шрамы от наручников не сошли", - рассказал Николай.

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