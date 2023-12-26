Робот напал на человека в Техасе на заводе Tesla.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, робот вышел из строя и атаковал сотрудника завода. Он вонзил свои металлические когти в спину и руку инженера, оставив кровавый след.

Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Робот прижал человека, который тогда перепрограммировал программное обеспечение для двух отключенных роботов Tesla поблизости.

Инцидент, в результате которого у жертвы осталась "открытая рана" на левой руке, был раскрыт в отчете о травмах за 2021 год, поданном в округ Трэвис и федеральным регулирующим органам.

Данные также показывают, что в 2022 году каждый 21-й работник Giga Texas получил травму на работе.

Ранее сообщалось, что на шахматном турнире в Москве робот с искусственным интеллектом Chessrobot во время партии сломал семилетнему партнеру палец.

Известно, что около двух лет назад в Великобритании робот убил человека, а в Южной Корее робот насмерть задавил мужчину на конвеере, перепутав с коробкой для овощей.