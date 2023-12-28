В Британии обнаружили скелет сармата. Это первое биологическое подтверждение того, что эти люди прибыли в Британию из самых отдаленных уголков Римской империи.

Об этом сообщает Current Biology.

Останки скелета были найдены в ходе раскопок при строительстве дороги A14 между Кембриджем и Хантингдоном. Археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет мужчины, который получил имя Offord Cluny 203645, объединяя название деревни в Кембриджшире, где он был обнаружен, и номер образца.

Сармат был захоронен один, без каких-либо личных вещей, что делает сложным определение его личности.

"Это не похоже на анализ ДНК живого человека, - пояснила она. - ДНК очень фрагментирована и повреждена. Однако мы смогли расшифровать достаточное ее количество. Первое, что мы увидели, - это то, что генетически он сильно отличался от других романо-британцев, изученных до сих пор", - отметила доктор из Лаборатории древней геномики Института Фрэнсиса Крика в Лондоне Марина Сильва.

Археологи решили выяснить, как он оказался так далеко от дома. Для этого использовали его зубы. Исследование выявило, что до шести лет этот человек употреблял просо и сорго, а после этой пищи стало меньше в его рационе.

"(Анализ - Ред.) демонстрирует нам, что он, а не его предки, отправился в Британию. Когда он вырос, он мигрировал на запад, и эти растения исчезли из его рациона", - говорит профессор Джанет Монтгомери.

Ранее сообщали, что в пирамиде Хеопса ученые нашли таинственный коридор длиной девять метров. Внутри пирамиды Хеопса, построенной примерно в 2560 г. до н.э., находятся две большие камеры, известные как комнаты царей и цариц.

Из каждой камеры под углом в 45 градусов наверх ведут две шахты, которые, как считают археологи, предназначались для прохода души усопшего правителя в потусторонний мир.