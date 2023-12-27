Украинский суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества "главу ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационной деятельности.

Дело касается вторжения РФ в Украину под предлогом защиты т. н. "ДНР" от "киевского режима", организации "референдума" об аннексии Донецкой области, подписания с Путиным "договора" о вхождении "ДНР" в состав РФ.

"Он заочно приговорен к максимальному наказанию – 15 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении т.н. "главе ДНР" Денису Пушилину.

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