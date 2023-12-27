Минобороны утвердило первый бронежилет, адаптированный к женскому телу
Минобороны Украины утвердило первый бронежилет, адаптированный к женскому телу. Его выработала отечественная компания "Украинская броня".
Об этом сообщает министерство.
Бронежилет будет весить от 10,5 кг и отличаться изогнутой бронеплитой, зауженными плечами и расширенным низом.
Сообщается, что женский вариант решили разработать, так как "у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин".
"После сертификации жилет стал доступен для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.
Закупкой женских бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла"", - говорится в сообщении.
Напомним, в августе в Украине впервые утвердили полевую форму для женщин ВСУ. Работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной президента Украины по вопросам безбарьерности.
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