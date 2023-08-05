Министерство обороны Украины 3 августа утвердило эталонный образец летнего полевого костюма для женщин-военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отныне женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение", - указано в сообщении.

Работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной президента Украины по вопросам безбарьерности.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок женской летней полевой формы в войска.

Также он отметил, что продолжается работа по внедрению женского бронежилета.

"Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Идет их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, у наших защитниц будет возможность получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными", - сказал Резников.

В настоящее время в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на передних рубежах.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказывала о женщинах-военных, которым приходится выполнять "тяжелую мужскую работу с чрезмерными нагрузками".

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