В Житомирской области уничтожили около 1000 растений конопли и около 300 растений снотворного мака, незаконно выращиваемых местными жителями, а также другие наркотические средства: амфетамин, метадон и фенилнитропропен.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.



В частности, сказано, что было уничтожено почти 260 кг конопли, из которых 245 кг было изъято у жителя Бердичевского района.

Ранее в воинской части под Житомиром нашли неучтённых драгоценных металлов на 65 миллионов гривен. Советские приборы с позолоченными радиодеталями не состояли на учёте, хотя одной из задач подразделения было нести ответственность за это имущество. Приборы снова поставили на учёт, а правоохранители проводят расследование.

Мы также сообщали, что под Житомиром задержали фуру с тоннами древесной коры из чернобыльской зоны отчуждения. Почти три тонны сырья предполагалось реализовать для киевских дизайнеров.

"Водитель транспортного средства объяснил, что везёт опасный декоративный элемент ландшафтного дизайна в столицу с целью сбыта", - заявили в Государственной пограничной службе Украины.