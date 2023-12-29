В Киеве под завалами склада в Подольском районе, который пострадал от ракетного удара рф, находятся 10 человек. Данные уточняются.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Всего в Киеве известно уже 17 пострадавших после ракетных ударов.
В КГВА сообщают, что в Киеве из-за пожара ухудшилось качество воздуха и рекомендуют ограничить пребывание на улице в местах задымления.
Повышенная концентрация продуктов горения фиксируется на севере столицы. Но без превышения предельно допустимых показателей.
Пожар на складе в Подольском районе продолжают тушить. Рядом с ним лежит двигатель ракеты.
Фото последствий удара рф в Киеве 29 декабря
Видео с горящего склада в Подольском районе Киева
Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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