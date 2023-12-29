За гуляние в новогоднюю ночь можно угодить в полицию и ТЦК. В В преддверии новогодних праздников Нацполицию собирается ужесточить меры безопасности по стране.

Об этом заявил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы. Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации", – сказал он.

При этом заверил, что меры безопасности будут одинаковы для всех граждан.

"Меры безопасности будут одинаковы по всей территории Украины, потому что они касаются массового пребывания граждан в общественных местах, что является потенциальным риском в плане безопасности, соответственно, полиция в этом направлении будет работать. Около 30 тысяч правоохранителей будет обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь", – рассказал он.

Серединский напомнил про запрет использовать любые пиротехнические изделия.

"Что касается пиротехники — у нас есть административная ответственность, а также уголовная ответственность в формате хулиганских действий. Уровень ответственности будет устанавливаться в зависимости от квалификации и соответствующего общественного ущерба, который будет наноситься", — заявил он.

Ранее власти Киева рассказали, как в столице пройдут зимние праздники.