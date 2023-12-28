Вступил в силу закон, регулирующий отдых работников. Согласно новому закону, большинство норм теперь регулируется не законами, а трудовым договором, который должен иметь каждый работник.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Также теперь разрешаются отпуска за свой счет до 30 дней в году, но они не считаются как период для начисления очередного оплачиваемого отпуска.

Работодатель обязан теперь оплачивать только 24 дня отпуска в году, остальное – на его усмотрение.

Напомним, что Верховная Рада изменила правила назначения отпусков для украинцев. Они приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".

В Раде зарегистрировали еще один законопроект с предложением ввести новый праздник - День благодарения Богу. Предыдущий документ Виктор Мялик (За будущее) подал сам, а этот - уже вместе с руководством парламента и монобольшинства. Что увеличивает шансы на его принятие.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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