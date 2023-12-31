Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell продает третьего по величине мобильного оператора Украины lifecell французскому NJJ Capital.

Об этом сообщает Forbes.

Также Turkcell продает сеть колл-центров (ООО "Глобал Билги") и оператора вышек мобильной связи ООО "Укртауэр".

Причины и сумма сделки не раскрываются. В настоящее время передача активов еще не завершилась, отмечает издание.

"Информация о соглашении будет доведена до сведения общественности в полном объеме и своевременно", - говорится в сообщении компании.

Номинальная стоимость проданных акций составляет 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для lifecell, 47,2 млн грн для ООО "Глобал Билги" и 1,96 млрд грн для ООО "Укртауэр".

Напомним, 4 октября Шевченковский районный суд арестовал акции lifecell как принадлежащие структурам, связанным с подсанкционным российским бизнесменом Фридманом.

А 13 октября суд изменил свое решение и распространил арест только на часть акций. В обновленном постановлении говорится, что накладывается арест на корпоративные права в размере 19,8% уставного капитала ООО "Лайфселл".