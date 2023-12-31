В утвержденной Кабинетом министров Национальной стратегии доходов нет положения об обложении налогом в 18% каждого зачисления на карточку физлица.

Об этом написал в своем телеграм-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он обвинил в распространении ложной информации "сумасшедшего эксперта", который невнимательно прочитал документ и понес в соцсетях новость о налоге в 18%.

"Очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в Фейсбуке, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом в 18%. В предновогоднем вакууме экономической информации "новость" понесли. Зная ответ, он еще раз перечитал стратегию. Предсказуемо не нашел", - сказано в посте депутата.

Напомним, первым о том, что все переводы на карты будут облагаться 18% налогом, написал эксперт-экономист Анатолий Амелин.

Мы подробно разбирали, так ли это на самом деле и что в реальности написано в Нацстратегии доходов.