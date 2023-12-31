Впервые в истории независимой Армении власти отказались транслировать в эфире государственного Общественного телевидения новогоднее обращение католикоса всех армян Гарегина II.

Об этом сообщается в Фейсбуке первопрестольного святого Эчмиадзина - официальном аккаунте Армянской апостольской церкви.

"К сожалению, в эту новогоднюю ночь нам придется столкнуться с неприятным инцидентом. На протяжении всей истории независимости, со времен святейшего Вазгена I (католикоса всех армян в 1955-1994 гг. - Ред.), в новогоднюю ночь обращение святейшего патриарха традиционно транслировалось в эфире Общественного телевидения непосредственно перед обращением главы страны. В этом году в последнюю минуту Общественное телевидение без всякого повода сообщило, что новогоднее обращение святейшего патриарха не будет транслироваться раньше полуночи, как это было традиционно принято", - говорится в заявлении пресс-канцелярии церкви.

Как добавили у католикоса, Общественное телевидение предложило транслировать новогоднее обращение иерарха в вечернем выпуске "Новостей".

"Это предложение было сочтено не подобающим и было отклонено", - сказано в заявлении.

Общественное телевидение Армении пока не прокомментировало ситуацию.

Между армянской церковью и правительством премьер-министра Никола Пашиняна с 2018 года сложились напряженные отношения. Церковь во главе с католикосом Гарегином II неоднократно критиковала власти Армении в связи с политикой в Нагорном Карабахе и призывала руководство страны подать в отставку. На государственные мероприятия, в которых традиционно участвовали представители церкви, уже длительное время их не приглашают.

Ранее мы писали, что у Пашиняна плохие отношения и с Россией. В ноябре премьер обвинил Москву в том, что она не поставила оплаченное Арменией оружие.

Также впервые с 2009 года Армения решила пропустить заседание ОДКБ.