В Кривом Роге поступило анонимное сообщение о минировании всех торговых центров и вокзалов.

Об этом информирует в четверг, 4 января, местный телеканал one.kr.ua.

По его данным, сообщение о возможном минировании поступило около 10 часов утра.

На места выехали взрывотехники и кинологи, которые проверят территории на наличие взрывчатки.

Ранее мы писали, что минувшей осенью полиция Киева получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров столицы, а также о минировании школ. Поступившие сообщения оказались ложными.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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