В России собираются возобновить производство автомобиля "Волга".

Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства на Международной выставке-форуме "Россия", пишут российские издания.

По его словам, "Волга", производство которой планируется возобновить в середине 2024 года, получит современный дизайн, но у нее останется известный всему миру логотип с оленем. Также в планах сохранить фирменную решетку радиатора, которая будет напоминать о предыдущих легковых автомобилях.

Индустриальным партнером по производству выбран зарубежный автопроизводитель, добавил вице-премьер РФ.

Напомним, в прошлом году немецкий журнал Der Spiegel писал, что руководство компании Porsche предлагало президенту РФ Владимиру Путину помощь в восстановлении российского автопрома. Как сообщало издание, австрийский предприниматель и член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф послал российскому президенту письмо, в котором предложил возродить "легендарную марку "Волга". При этом Вольф хотел задействовать заброшенные заводы Volkswagen в России.

Также сообщалось, что автомобили марки Renault Duster будут производить на "АвтоВАЗ" под брендом Lada. Кроме того, "АвтоВАЗ" по договоренности с французской группой Renault сохранит весь модельный ряд автомобилей.

Ранее мы рассказывали, что из-за дефицита краски российский "Автоваз" перешел на выпуск Lada в трех цветах - белом, черном и темно-зеленом.