В Украине провели уникальную трансплантацию печени девятимесячной девочке. Операция длилась почти сутки
Впервые в Украине врачи детской специализированной больницы "Охматдет" провели девятимесячной девочке уникальную трансплантацию печени от матери с одномоментной коррекцией порока сердца.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
"Таня родилась в Тернополе в феврале 2023 года с врожденным пороком сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения у девочки обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность", - говорится в сообщении.
В 9 месяцев Таня имела нарушения развития, угрожавшие жизни. Каждое из них требовало индивидуального подхода, а одновременное хирургическое вмешательство было рисковым. Однако без операции у девочки не было шансов на жизнь.
"Операция – уникальная: с одномоментной коррекцией порока сердца и трансплантацией печени от донора – мамы. Такой вариант трансплантации выполнялся в Украине впервые.
Невероятные команды специалистов боролись за жизнь маленькой Тани почти сутки – 23 часа", - сообщили в МОЗ.
Сейчас девочка чувствует себя гораздо лучше и готовится к возвращению домой.
Ранее мы писали, что в Украине впервые провели трансплантацию сразу и сердца, и легкого.
Также мы писали, что врачи-гематологи НДСБ "Охматдет" сделали трансплантацию костного мозга годовалому мальчику Дмитрию. Спасительные кроветворные клетки для мальчика нашлись у 26-летнего донора в США.