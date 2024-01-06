Впервые в Украине врачи детской специализированной больницы "Охматдет" провели девятимесячной девочке уникальную трансплантацию печени от матери с одномоментной коррекцией порока сердца.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Таня родилась в Тернополе в феврале 2023 года с врожденным пороком сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения у девочки обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность", - говорится в сообщении.

В 9 месяцев Таня имела нарушения развития, угрожавшие жизни. Каждое из них требовало индивидуального подхода, а одновременное хирургическое вмешательство было рисковым. Однако без операции у девочки не было шансов на жизнь.

"Операция – уникальная: с одномоментной коррекцией порока сердца и трансплантацией печени от донора – мамы. Такой вариант трансплантации выполнялся в Украине впервые.

Невероятные команды специалистов боролись за жизнь маленькой Тани почти сутки – 23 часа", - сообщили в МОЗ.

Сейчас девочка чувствует себя гораздо лучше и готовится к возвращению домой.

Ранее мы писали, что в Украине впервые провели трансплантацию сразу и сердца, и легкого.

Также мы писали, что врачи-гематологи НДСБ "Охматдет" сделали трансплантацию костного мозга годовалому мальчику Дмитрию. Спасительные кроветворные клетки для мальчика нашлись у 26-летнего донора в США.