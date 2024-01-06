На заседании Комитета по нацбезопасности, где сейчас обсуждается законопроект о мобилизации, озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Он составляет 36%, то есть 430 млрд грн. И это только по статье денежное обеспечение", - пишет Гончаренко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что военное командование хочет мобилизовать дополнительно до полумиллиона людей. Однако, по словам президента, для этого потребуется найти дополнительно 500 миллиардов гривен, которых пока в бюджете нет.

Также мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с западными партнерами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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