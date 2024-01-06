В центре Гамбурга хотят снести скульптуру "Ураган" ради освобождения места для "размышлений о сексуальном и гендерном разнообразии".

Об этом сообщает Bild.

Установленная в 1968 году скульптура называется "Ураган" (Windsbraut). Она размещена на берегу озера Бинненальстер в центре Гамбурга. Автор монумента - немецкий скульптор Ханс Мартин Рувольдт. Рядом расположено много отелей и открывается вид на город. Поэтому со статуей часто фотографируются туристы.

Однако власти Гамбурга решили снести скульптуру и организовать на площадке "место размышлений о сексуальном и гендерном разнообразии". Ответственный за культуру гамбургский сенатор Карстен Бросда заявил, что место должно напоминать о дискриминации лесбиянок, геев, интерсексуалов и трансгендеров.

Уже объявлен конкурс среди художников, на него выделены 300 000 евро из бюджета.

Интересно, что ранее Бросда инициировал перестройку мемориала Отто фон Бисмарку в Гамбурге из-за авторитаризма и колониализма "железного канцлера".

Ранее в США президент США Барак Обама распорядился присвоить статус национального памятника бару Stonewall Inn, в котором более 40 лет назад начали собираться представители ЛГБТ-сообщества.

Также "Страна" рассказывала о выставке бодипозитивных скульптур в центральном парке Львова, которая вызвала волну возмущений.