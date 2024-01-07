81-летняя жительница Великобритании Фреда Джексон заявила, что ее отпуск на испанском курорте Бенидорм был испорчен, потому что в ее отеле было "слишком много испанцев".

Об этом написало издание Mirror.

Джексон и ее 61-летняя подруга забронировали проживание в отеле Poseidon Playa, расположенном на окраине Бенидорма, в апреле 2017 года. А отдыхать отправились в мае.

По словам пенсионерки, женщины просили туроператора порекомендовать отель на равнинной местности, вместо этого их отправили в Poseidon Playa на склоне. Но больше всего ей не понравилось обилие в гостинице испанцев. По ее словам, она "кишела грубыми коренными испанцами", которые однажды чуть не сбили ее с ног.

"Отель был полон испанских отдыхающих, и они действовали нам на нервы, потому что были такими грубыми! Все развлечения в отеле были ориентированы на испанцев. Почему испанцы не могли поехать на каникулы куда-нибудь еще?" - сказала Джексон.

"Мы хотели отель где-нибудь на равнине, а не на холме, потому что у нас проблемы с передвижением. В довершение всего, когда мы добрались до стойки регистрации, нам сказали, что нас поселили на 14-м этаже. К счастью, нас потом перевели на второй этаж. До бассейна отеля было 42 ступеньки... Я никогда раньше не жаловалась на отпуск, но этот был катастрофой от начала до конца. Мы с подругой заплатили за него из нашей пенсии, и было трудно его профинансировать. Отпуск был полностью испорчен - после него я плакала", - пожаловалась на другие неудобства женщина.

Фреда и ее подруга заплатили за отпуск в общей сложности 1133 фунта стерлингов и потребовали полный возврат средств или бесплатную поездку. В ответ руководство турфирмы предложило женщинам отпускной ваучер на 75 фунтов стерлингов в качестве компенсации, но это пенсионерку не удовлетворило.

Только сейчас сторонам удалось договориться и сойтись на компенсации в размере 566 фунтов стерлингов, которые будут разделены между Фредой и ее подругой.

Ранее мы рассказывали, как украинская туристка без снаряжения застряла высоко в польских Татрах.

Мы также сообщали, что в одном из дорогих отелей Карпат, где отдых обходится в 80 тысяч гривен, произошла драка между туристами и персоналом.