Парламент Южной Кореи принял специальный закон о запрете потребления собачьего мяса.

Об этом сообщает Yonhap.

Законопроект, запрещающий разведение и продажу собак на мясо, принятый 208 голосами, еще двое депутатов воздержались.

Правящая Партия народной власти (ПНП) ​​и основная оппозиционная Демократическая партия (ДП) совместно выступили за запрет на фоне растущей осведомленности о правах животных и увеличения числа владельцев домашних животных в стране.

Законопроект также призывает предоставить субсидии, чтобы помочь людям, работающим в индустрии собачьего мяса, сменить работу.

Закон вступит в силу в 2027 году после трехлетнего "переходного периода". Нарушителям может грозить два года заключения или штраф в размере до 30 миллионов вон (22 768 долларов).

Согласно государственной статистике, в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.

Напомним, в октябре 2019 года в столице Южной Кореи Сеуле прекратила работу последняя в городе собачья бойня.