Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH строит на западе Украины центр технического обслуживания своей военной техники.

Об этом сообщил в Х депутат Бундестага Маркус Фабер и опубликовал фото на фоне этого предприятия.

Там будут ремонтироваться танки Leopard 1A5, инженерная и противоминная техника WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs и пусковые установки ПВО IRIS-T SLS.

"Для Украины это означает огромный рост эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте", - пишет Фабер.

Напомним, ранее немецкий депутат Себастьян Шефер заявил, что "лишь очень небольшое количество поставленных боевых танков может быть использовано Украиной". Из 18 современных танков Leopard 2 A6, переданных Украине Германией, многие находятся в ремонте из-за дефектов механики и электроники.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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