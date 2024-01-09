Российский 25-летний певец Эдуард Шарлот, который сидит в самарском СИЗО с начала декабря, написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В письме музыкант заявил, что в СИЗО начал писать "патриотические произведения и готов потом с ними выступать", если его отпустят на свободу.

В июне 2023 года певец, находясь в Армении, публично сжег свой российский паспорт и обратился к властям Украины с просьбой пустить его в Киев. Ролик с кадрами сожжения документа он выложил в Инстаграм. Чуть позже он прибил фотографию патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к распятию, а также порвал георгиевскую ленту.

22 ноября Шарлот был задержан в петербургском аэропорту Пулково, куда прилетел из Армении. Он сразу извинился за то, что сжег российский паспорт, но певца арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве. Затем его отправили в Самару по месту прописки.

В начале декабря Кировский районный суд Самары обвинил его в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и арестовал до 24 января.

На заседании суда Шарлот признал вину и попросил прощения "у русского народа". Певец прочитал написанное в СИЗО стихотворение, в котором кается и обещает защищать страну талантом. Он заявил, что был введен в заблуждение российской оппозицией, которая "очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей".

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