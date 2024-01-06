Участника скандальной голой вечеринки в Москве, лицом которой была блогерша Анастасия Ивлеева, рэпера Николая Васильева (Vacio) повторно задержали и арестовали. Ему снова вменяют мелкое хулиганство.

Об этом сообщает телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" и российские СМИ.

Вчера Васильев должен был выйти на свободу после 15 суток административного ареста, но сразу после снова был задержан, написала Собчак.

"Сейчас находится в отделении полиции. Источник "Осторожно Media" сообщил, что позже музыканта ждет новый суд. Статья та же, что и в прошлый раз — мелкое хулиганство. Вчера за ним к спецприемнику подъехали сотрудники полиции и отвезли в отделение полиции, продержали до утра, а утром начали оформлять новое дело", - сказано в посте Собчак.

По данным СМИ, Васильев не появился в намеченное время выхода из спецприемника. Музыкант должен был освободиться около 22:00 вечера по Москве 5 января, однако ожидавшие его журналисты его не увидели. Правоохранители объяснили близким рэпера, что тот не мог никому позвонить, так как у него разрядился телефон.

Как пишут телеграм-каналы, музыканта арестовали еще на 10 суток за ту же вечеринку.

Между тем вчера в соцсетях активно обсуждали якобы отъезд Ивлеевой в Дубай. Ходили слухи, что блогерша покинула Россию с внушительным багажом, из чего сделали вывод, что она больше не вернется на родину. Однако сегодня в телеграм-канале Ивлеевой появилось ее видео, записанное в Санкт-Петербурге (где она, по собственному признанию, в октябре купила квартиру). В ролике Ивлеева поздравляет подписчиков с приближающимся Рождеством.

Напомним, вечеринка с участием Васильева и Ивлеевой прошла в конце декабря в московском клубе "Мутабор". Рэпер явился на нее практически голым, за что ему назначили штраф и админарест.

А Ивлеевой после резонанса в СМИ и недовольства в соцсетях пришлось извиняться за мероприятие.