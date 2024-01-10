В США хасиды устроили стычку с полицией из-за попытки властей залить бетоном тоннель, незаконно вырытый в Бруклине под штаб-квартирой движения Хабад-Любавич.

Об этом пишут американские СМИ.

На видеозаписях инцидента полицейские вступают в конфликт с молодыми хасидами, сидящими в выдолбленном внутри кирпичной стены проеме и пытающимися помешать залить его бетоном. Религиозные евреи толкали сотрудников полиции и кидали в них доски, в ответ один из офицеров распылил слезоточивый спрей. После потасовки девять человек в возрасте от 19 до 21 года были арестованы. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении, причинении ущерба собственности и воспрепятствовании работе правительственных служб.

Тоннель под центром Хабад-Любавич высотой около метра и длиной около 15 метров соединял штаб-квартиру движения, где находится синагога, с небольшим соседним зданием, где раньше располагалась миква — помещение для ритуального омовения. Его обнаружили несколько недель назад. Тоннель копали в течение почти года, а властям о нем стало известно после того, как жители соседних домов сообщили о подозрительных шумах, доносящихся из подвала. Один американец еще в декабре прошлого года написал в Х, что слышит идиш из-под пола своей квартиры. Над ним тогда все посмеялись, а теперь выяснилось, что это не его фантазии или галлюцинации.

Зачем хасидам понадобился этот тоннель, до конца неясно. По одной версии, его вырыли для увеличения площади синагоги, как завещал последний любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон (он умер в 1994 году), по другой - чтобы собираться под землей во время пандемии коронавируса.

Официально в движении Хабад-Любавич строительство тоннеля назвали "вандализмом группы молодых экстремистов" и поблагодарили полицию Нью-Йорка "за профессионализм и чуткость". Штаб-квартиру Хабад-Любавич временно закрыли для проверки структурной целостности здания.

Напомним, брацлавские хасиды ежегодно приезжают в Умань на празднование еверйского нового года у могилы рабби Нахмана.

Еще до войны в Украине за дебош и хулиганство в синагоге из Умани депортировали британского хасида.