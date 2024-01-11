Украина стала одной из острых тем на очередных дебатах кандидатов в президенты США от Республиканской партии - Рона Десантиса и Никки Хейли.

Хейли говорила о необходимости поддерживать Украину, ДеСантис отвечал, что ее подход ничем не отличается от Байдена, а поддержка войны в Украине будет стоить Америке еще сотни миллиардов долларов без обозримых перспектив.

"Они хотят еще 180 млрд долларов, они не скажут вам, когда они достигнут своих целей. И это будет продолжаться, возможно, еще сотни миллиардов долларов в будущем", - говорил ДеСантис.

Хейли отвечала, что денег хватит и на границу с Мексикой, и на Украину. А ее поддержка защищает США от прямого участия в войне.

"Они говорят, что нужно выбрать между Украиной и Израилем, Израилем и безопасностью на границе. Поддержка Украины - это 3,5% нашего бюджета на оборону. Я не хочу отправлять деньги, это снаряжение и оружие. Если мы поддерживаем Украину и Израиль, то вместе это всего 5%. А с защитой границы - 20%. Не нужно выбирать, когда дело касается национальной безопасности, это о том, чтобы США были в безопасности. Это о том, чтобы предотвратить войну, уберечь наших военных от войны", - ответила Хейли.

ДеСантис заявил, что это "способ мышления ООН".

"Что мы какие-то глобалисты и у нас есть неограниченные ресурсы. Я думаю, вот в чем проблема: вы можете убрать посла из ООН (Хейли была постпредом США при ООН - Ред.), но вы не можете убрать ООН из посла", - заявил ДеСантис.

Хейли раскритиковала ДеСантиса, что тот первоначально поддерживал выделение средств Украине, а затем изменил свою позицию: "Никто не знает, во что он верит".

Отметим, что главный кандидат от республиканцев, Трамп, во внутрипартийных дебатах не участвует, а выступает на собственных мероприятиях.

Ранее мы писали о том, что главный конкурент Трампа от республиканцев ДеСантис раскритиковал Белый дом за политику по Украине.

Также мы писали о том, что республиканцы ждут от Байдена четкой стратегии по вопросу Украины.