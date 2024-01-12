В американском штате Алабама суд разрешил привести в исполнение первый в истории США смертный приговор с помощью азота.

Об этом сообщает новостной портал Axios.

Осужденный Кеннет Смит был одним из виновных в заказном убийстве жены проповедника в 1988 году, которое потрясло небольшую общину на севере Алабамы. Ему и другому мужчине заплатили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт по заказу ее мужа, который погряз в долгах и хотел взыскать страховку.

Адвокаты осужденного назвали метод казни с помощью азота жестоким и экспериментальным. По их словам, штат пытается сделать Смита подопытным для неопробованного метода казни, запланированной на 25 января 2024 года.

При этом сторонники использования азота уверены, что такой способ казни абсолютно безболезнен. Если процедура все-таки состоится, то на Смита наденут маску, которая заменит воздух, пригодный для дыхания, азотом, что приведет к смерти от недостатка кислорода.

Офис генерального прокурора Алабамы Стива Маршалла утверждает, что лишение кислорода "вызовет потерю сознания в течение нескольких секунд и приведет к смерти в течение нескольких минут". Штат сравнивает новый метод казни с несчастными случаями на производстве, когда люди теряли сознание и умирали после воздействия азотного газа.

Адвокаты Смита подчеркивали в судебных документах, что Американская ассоциация ветеринарной медицины в руководстве по эвтаназии от 2020 года пишет, что гипоксия азота является приемлемым методом эвтаназии для свиней, но не для других млекопитающих.

Также защита осужденного утверждала, что противогаз, который надевается на нос и рот, помешает Смиту молиться вслух или сделать последнее заявление перед свидетелями в последние минуты жизни. В ответ на это власти штата заявили, что духовный наставник сможет войти в камеру казни до того, как на лицо Смита будет надета маска, чтобы помолиться с ним.

Отмечается, что эксперты ООН по правам человека предупредили, что такой метод казни не проверен, и может стать "бесчеловечным или унижающим достоинство человека".

Напомним, в ноябре 2022 года Смита уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но отменили казнь из-за проблем с введением капельницы в вену.

Также сообщалось, что в 2022 году треть всех процедур приведения в исполнение смертных приговоров в США сопровождались техническими накладками.