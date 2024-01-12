В пятницу, 12 января, в центре Киева у красного корпуса университета Шевченко загорелся автомобиль.

Видео происшествия было опубликовано в киевских телеграм-каналах.

На кадрах видно, что на момент съемки автомобиль охвачен пламенем. Марку машины различить невозможно, но оператор говорит, что горит "БМВ третья".

На пожар приехала бригада работников ГСЧС, был применен пожарный шланг. В тушении автомобиля принимали участие шесть человек. К концу видео становится различимо, что внешне конструкция машины не слишком пострадала, целыми остались стекла. Судя по всему, эпицентром горения была область под капотом.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее мы писали, что после ракетной атаки РФ в автосалоне Киева сгорело не менее 27 автомобилей. Это произошло в Оболонском районе Киева.

Мы также сообщали, что в Киеве сгорело восемь машин после масштабного пожара на заправке. Огонь бушевал на площади 1500 квадратных метров, к тушению привлекали 30 человек личного состава и пять единиц спецтехники. От огня пострадали и люди.