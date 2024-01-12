Появилось видео российских укреплений на фронте в Украине, снятое изнутри самими россиянами.

Запись опубликовали украинские военные телеграм-каналы.

На кадрах видна разветвлённая траншейная система протяженностью сотни метров, глубиной до двух метров и шириной до 1,5 метров, что позволяет свободно передвигаться и легко разминуться двум бойцам в снаряжении.

Сообщения между укреплениями перекрыты, что дает возможность передвигаться скрыто, в том числе от тепловизоров, и сохранять внутри стабильную температуру воздуха и микроклимат.

К российским окопам подведено электричество и обустроена система водоотвода, что устраняет подтопление и образование под ногами болота. Укрепления имеют замаскированные позиции для стрелков и "лисьи норы" для защиты от артобстрелов.

Украинские военные рассказывают, что армия РФ уделяет огромное внимание выстраиванию оборонительных фортификационных сооружений и тратит на это большое количество ресурсов. Когда россияне занимают какие-то позиции, "они сразу начинают копать, рубить, работать пилами и строительной техникой".

Также, по словам украинских солдат, у россиян есть люди, которые занимаются сугубо рытьём и обустройством окопов, "а не как у нас: боец и штурмует, и строит, и занимается всеми другими вопросами".

Ранее об оборонительных линиях россиян рассказывал украинский разведчик.

Мы также публиковали видео, на котором показано, как украинские военные воюют в окопах по колено в грязи.