На президентских выборах в Тайване после обработки 95% голосов лидирует Уильям Лай Циндэ, председатель правящей Демократической прогрессивной партии. Он набирает более 40% голосов.

Представитель главной оппозиционной силы - Хоу Юи из Гоминьдана получает более 33% и уже признал свое поражение. Он является сторонником сближения с КНР.

В Тайване нет второго тура - кто набрал большинство голосов, тот и победил.

Правящая партия выступает за максимальное дистанцирование (вплоть до объявления независимости) Тайваня от Китая. То есть, нынешняя напряжённость в отношения между материковым Китаем и Тайванем сохранится.

Но не означает неизбежность войны. Ситуация может подойти к ней в случае, если Тайвань объявит о своей независимости и её признают западные страны. США к такому не готовы.

Впервые в истории политики Тайваня кандидат от третьей партии, который очень популярен среди молодежи, бросил вызов двум главным партиям. Его результаты превзошли ожидания, но он пока не представляет серьезной конкуренции.

На выборах отмечена серьезная явка. При этом официальные итоги будут подведены через несколько дней.

Недавно Bloomberg подсчитал, что возможная война из-за Тайваня будет стоить мировой экономике около 10 триллионов долларов. Издание пишет, что это "затмевает удар от войны в Украине, пандемии Covid и глобального финансового кризиса", поэтому "даже у тех, кто наиболее недоволен статусом-кво, есть причины не рисковать" с началом такой войны.