В субботу, 13 января, в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Космополит" в Соломенском районе Киева произошел пожар. Загорелась детская комната на четвёртом этаже ТРЦ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в телеграм-канале. Кадры пожара публикуют пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и местные паблики.

"Из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4-м этаже здания, эвакуировали около 200 человек.

К медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит": женщина и мужчина, работающие там, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все – с жалобами на отравление продуктами горения. Медики им предоставили помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались", - сообщил мэр Киева.

Позже Кличко добавил, что возгорание уже потушили.

Для ликвидации пожара было задействовано 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей, сообщили в ГСЧС.

Ранее появилось видео, как в центре Киева у красного корпуса университета Шевченко загорелся автомобиль BMW.

Мы также сообщали, что пожар произошёл в детском лагере Ивано-Франковской области, где отдыхали 148 детей из Киева.