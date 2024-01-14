Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, находящийся с пятидневным визитом в США, потребовал очистить учебную программу по истории от "фактов, которые вызывают уважение к РФ и могут помочь оценить роль России в нашем прошлом".

С такой речью глава Минобороны Болгарии выступил перед Атлантическим советом, американским аналитическим центром, финансируемым НАТО, Министерством иностранных дел Великобритании и другими организациями и ведомствами, пишут болгарские СМИ.

По его словам, нужно контролировать не только болгарские издания, но и социальные сети, чтобы противодействовать проникающей в них российской пропаганде. А преподавание истории в болгарских школах должно быть очищено от фактов, способных вызвать понимание роли России в болгарском прошлом, сказал Тагарев.

Также министр обороны представил Атлантическому совету меры, которые следует принять в Болгарии для "противодействия российской пропаганде".

"Во–первых, мы должны суметь представить болгарскому народу историю в ее истинном смысле. Потому что из поколения в поколение говорят, что Россия – наш друг и освободитель, и мы должны быть ей внутренне благодарны за то, что она сделала, хотя в истории мы часто оказывались по разные стороны в различных конфликтах. Россия также часто преследовала свои собственные интересы в ущерб интересам болгарского народа. Итак, одно дело – история и образование", - заявил глава Минобороны.

Вторая мера, по мнению Тагарева, заключается в том, чтобы "уметь выявлять дезинформационные и пропагандистские кампании и находить наилучшие способы противодействия этим кампаниям".

"В этом смысле мы должны иметь возможность отслеживать пропагандистские кампании дезинформации не только в традиционных СМИ, но и в социальных сетях, которые изо дня в день воздействуют на разные группы населения. И найти наиболее подходящие интерпретации, чтобы противодействовать этой дезинформации", - пояснил министр обороны Болгарии.

Отметим, что Тодор Тагарев учился в СССР и в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию в Военно-воздушной академии им. Жуковского в Москве по специальности "Электротехника, электроника и автоматика".

Между тем в Украине продолжается деколонизация и дерусификация. Так, накануне в Харькове убрали последнее в городе изображение русского поэта Александра Пушкина, которое находилось на выходе со станции метро "Пушкинская".

А перед этим в Херсоне переименовали несколько улиц и площадей.