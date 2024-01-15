В Ивано-Франковской области спасатели ищут гражданина Франции, который пошел в поход на самую высокую гору и наивысшую точку на территории Украины Говерлу и пропал.

Об этом сообщается в Фейсбуке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сказано в посте, 12 января представитель посольства Франции сообщил спасателям, что гражданин его страны планировал 3-6 января совершить восхождение на гору от пгт Ворохта, а затем путешествовать по Карпатам в направлении Рахова.

Последний раз он выходил на связь 3 января. Свой маршрут в ГСЧС иностранец не регистрировал.

Спасатели обследовали уже все основные маршруты восхождения на Говерлу со стороны Закарпатской области. Поиски мужчины продолжаются.

На Говерле часто гибнут и получают травмы люди. Так, в январе 2022 года при восхождении на нее погиб турист. Еще двое пострадали, спасатели оказали им помощь.

А за год до этого спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогли женщине, которая травмировалась во время спуска с Говерлы. Спасателям пришлось спускать пострадавшую вниз на специальных носилках, после чего они передали ее медицинским работникам.