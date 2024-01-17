Суд оправдал преподавателя "Львовской политехники", который показывал первокурсникам порно-картинки
Суд оправдал преподавателя "Львовской политехники", который показывал первокурсникам порнографические изображения во время тестирования.
Об этом сообщают местные СМИ.
59-летний преподаватель Института компьютерных наук говорил, что показывал картинки студентам во время сдачи тестов по дискретной математике. Говорил, что так делают в Японии для снятия стресса.
На записи zoom-конференции видно, что студенты делают преподавателю замечания о наличии порно в контрольной работе. На самом стриме данные картинки отсутствуют.
"И что, вас это смущало?" - спрашивает педагог и обещает все поправить.
Говорит, что программа автоматически выбирала и смешивала разные картинки.
Экспертиза определила такую программу для тестирования безопасной и подтвердила, что она содержит функции переключения внимания и снятия напряжения.
Ранее педагогу объявили выговор за использование неапробированных учебных материалов.
Также мы писали, что в Киеве задержали журналиста, которого подозревают в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии.
А из колледжа искусств в Черновцах уволили преподавателя из-за подозрений в растлении детей.