Суд оправдал преподавателя "Львовской политехники", который показывал первокурсникам порнографические изображения во время тестирования.

Об этом сообщают местные СМИ.

59-летний преподаватель Института компьютерных наук говорил, что показывал картинки студентам во время сдачи тестов по дискретной математике. Говорил, что так делают в Японии для снятия стресса.

На записи zoom-конференции видно, что студенты делают преподавателю замечания о наличии порно в контрольной работе. На самом стриме данные картинки отсутствуют.

"И что, вас это смущало?" - спрашивает педагог и обещает все поправить.

Говорит, что программа автоматически выбирала и смешивала разные картинки.

Экспертиза определила такую программу для тестирования безопасной и подтвердила, что она содержит функции переключения внимания и снятия напряжения.

Ранее педагогу объявили выговор за использование неапробированных учебных материалов.

Также мы писали, что в Киеве задержали журналиста, которого подозревают в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии.

А из колледжа искусств в Черновцах уволили преподавателя из-за подозрений в растлении детей.