Полиция Киевской области начала расследование инцидента в Василькове, где школьника столкнули с высоты во время перемены.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Дело ведется по статье 128 УКУ - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Опрошены участники инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что инцидент произошел еще в ноябре.

В полиции говорят, что падение произошло не на территории школы. Хотя мама говорила, что это было во дворе учебного заведения.

"Полицейские выяснили, что вне территории школьного учреждения, во время игры со сверстниками один из них толкнул мальчика, в результате чего он и еще один школьник упали с парапета", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, мама мальчика сообщила в соцсетях, что в Василькове под Киевом мальчика столкнули с высоты на территории гимназии №1. Женщина заявляет, что ни руководство гимназии, ни преподаватели, ни родители мальчика, который толкнул ее сына, не хотят брать на себя ответственность и возмещать ущерб и затраты на лечение.