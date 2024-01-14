Детскую комнату в торговом центре Киева "Космополит" поджег семилетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции на своей странице в Фейсбуке.

"Пожар возник вследствие умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений. Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в ТРЦ "Космополит" в Киеве произошел пожар. Из здания торгового центра эвакуировали 200 человек. К медикам обратились трое пострадавших: женщина и мужчина, работающие там, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все – с жалобами на отравление продуктами горения. Для ликвидации пожара были задействованы 13 единиц пожарной техники и более 50 спасателей.

Также мы писали, что на днях в центре Киева у красного корпуса университета Шевченко загорелся автомобиль. На пожар приехала бригада работников ГСЧС, был применен пожарный шланг. В тушении автомобиля принимали участие шесть человек. Судя по всему, эпицентром горения была область под капотом.