В Киевской области почти двое суток спасатели и полицейские искали 7-летнего ребенка. Об исчезновении мальчика 3 декабря заявила его мать.

В итоге 4 декабря тело ребенка нашли в пойме реки Ирпень недалеко от его дома.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

Сначала в ГСЧС разместили пост о поисках ребенка.

"Разыскивается Владислав Гарвата из с. Козаровичи Вышгородского р-на. Приметы: на вид 7 лет, рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза зеленые.Если вы владеете любой информацией о местонахождении Владислава, просим сразу сообщать по телефонам "101" или "102", - говорилось в сообщении.

Также накануне в полиции публиковали фото пропавшего мальчика.

Однако позже в ГСЧС обновили свое сообщение и написали, что тело ребенка нашли в пойме реки Ирпень недалеко от его дома.

Напомним, летом под Киевом в детском лагере в Ходосовке утонул 10-летний мальчик. 36-летний тренер по футболу привел восьмерых мальчиков купаться на базу отдыха. Один ребенок из воды не вышел.

Также мы рассказывали, что под Николаевом утонул 12-летний подросток. Тело нашли спустя несколько часов.