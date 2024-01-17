Западному миру угрожает опасность из-за распространения социализма, за которым придет бедность.

Такое мнение высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Аргентины Хавьер Милей.

"Он в опасности, потому что те, кто должен защищать ценности Запада, поглощены видением мира, которое неумолимо ведет к социализму и бедности", - сказал Милей.

Президент Аргентины считает, что в последние десятилетия западные лидеры "отказались от модели свободы в пользу различных версий того, что мы называем коллективизмом", который стал не решением проблем, а их "коренной причиной".

"Капитализм свободного предпринимательства — это не только единственно возможная система, способная положить конец мировой бедности, но и единственная морально приемлемая система для достижения этой цели", - заявил аргентинский президент-либертарианец.

Ранее мы рассказывали о взглядах Милея. Он, мягко говоря, сильно недолюбливает левые идеи и представителей социалистов. Однажды на предвыборных дебатах он сорвался и ответил оппоненту из социалистов потоком оскорблений и ругательств.

В декабре Милей опубликовал радикальный указ о дерегулировании экономики, что вызвало протесты в его стране.