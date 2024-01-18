Вечером 18 января в оккупированном Крыму сообщают о массовом отключении света.

Об этом сообщают местные паблики.

Обесточена значительная часть Севастополя. В сети также сообщают о проблемах со светом в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое, Саках.

По предварительной информации, произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

В сети публикуют видео одного из супермаркетов Севастополя, где сегодня пропал свет.

Т.н "губернатор" Севастополя заявил, что причиной отключения света стало "ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС", что повлекло за собой автоматическое отключение двух энергоблоков.

В свою очередь "администрации" города Саки заявили, что большая часть города осталась без света из-за аварии на линии за пределами города. Также остановились все насосные предприятия "Вода Крыма".

Напомним, что Зеленский назвал британским журналистам главную военную цель Украины в новом году. Изоляция Крыма и деградация там военного потенциала России "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона", сказал Зеленский.

Также мы писали о том, что ВСУ поразили командный пункт на аэродроме Саки в Крыму.