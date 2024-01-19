Совет и парламент ЕС 18 января заключили соглашение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1. В ЕС будет установлен максимальный лимит в размере 10 000 евро для платежей наличными. Отдельные страны ЕС по желанию смогут устанавливать еще более низкую планку. Решение о введении лимита должны будут утверждать национальные правительства.

А финансовые организации (такие как банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговцы) должны будут идентифицировать и проверять личности людей, которые совершают "случайные операции" с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро.

Кроме того, продавцов предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила среди прочего будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

2. Будут применяться меры комплексной проверки клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро и более в криптовалюте.

Ожидается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года.

Ранее сообщалось, что власти европейских стран все чаще требуют у украинских беженцев выписки из их банков о состоянии счетов в Украине. Речь идет о получателях соцпомощи и разнообразных льгот: на аренду жилья, обучение, медобслуживание.

Также мы писали, что страны ЕС и Европарламент договорились по реформе, ужесточающей миграционную политику.