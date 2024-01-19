Инструктор ВСУ рассказал, как военные на передовой ходят в туалет.

Бытовые детали он привел во время интервью на канале "Исландия".

"Когда речь идет о неподготовленных позициях, есть простое правило: по одному срать не ходим. Обязательно под прикрытием: минимум один, лучше - двое. Если же позиция подготовлена и там есть специально оборудованные, так сказать, отхожие места, то есть место, которое имеет перекрытие сверху, чтобы не прилетело в самый ненужный момент, ну а также правильное оборудование, чтобы оно не воняло и не демаскировало", - сообщил инструктор.

Он отметил, что одна из частых причин подрыва военных на минах, как вражеских, так и своих, - это поход в кусты в туалет.

"Не каждый куст безопасный. А потому ходить нужно только туда, где разведано", - сказал инструктор.

Ранее мы не раз описывали быт солдат на передовой. Так, военные сильно страдают из-за нашествия в окопы мышей. Бойцы придумывают новые способы, как ловить грызунов, и даже создают целые системы для их отлова.

Также мы показывали, как во время непогоды окопы превращаются в грязевые ванны.