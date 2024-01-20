В Винницкой области при пожаре в частном доме погиб трехлетний ребенок.

О случившемся сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Фейсбуке.

Трагедия произошла в селе Лучинчик Могилев-Подольского района. В одном из частных домов, где без присмотра остались трое несовершеннолетних детей, возник пожар. Младший из них не сумел выбраться из горящего дома.

"Загорелось в одной из комнат дома, где находилась буржуйка. Как вспыхнуло, старшие дети - 9-летняя девочка и 6-летний мальчик сразу побежали из дома на улицу. Самая маленькая, 3-летняя девочка, к сожалению, осталась в очаге пожара. Её спасти не удалось", - сообщают в ГСЧС.

Выжившие мальчик и его сестра госпитализированы. Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.

К ликвидации пожара привлекались девять спасателей и два спецавтомобиля.

Ранее семилетний ребёнок стал виновником пожара в торговом центре Киева.

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