Вставные зубы, которые носил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, будут выставлены на английском аукционе в следующем месяце.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Утверждается, что это та самая вставная челюсть, с который премьер Великобритании был во время своей речи "Мы будем сражаться на пляжах", произнесённой им в начале Второй мировой войны, в 1940 году.

Ожидается, что протезы в золотой оправе будут стоить от 5 000 до 8 000 фунтов стерлингов (до 9 000 долларов), когда пойдут с молотка 6 февраля в Челтнеме.

Вставные челюсти для Черчилля были специально изготовлены для политика его личным дантистом, чтобы помочь избавиться от шепелявости, что развилась у Черчилля в детстве, и он всегда держал с собой запасную пару челюстей.

"Это позволило ему говорить эффективно - жизненно важное качество для любого политика, и особенно для того, чьи ораторские навыки сыграли решающую роль в его успехе", - говорится в статье.

Одна из запасных челюстей для политика была передана его дантистом в музей Королевского колледжа хирургов в Лондоне.

Считается, что всего для Черчилля было изготовлено до четырёх вставных челюстей, и по крайней мере один из протезов был похоронен вместе с ним.

Считается, что за зубы политика можно было бы выручить значительно большую сумму - в 2010 году на аукционе в Норфолке один из экземпляров был продан за 15 200 фунтов стерлингов.

"Вставные зубы Черчилля, должно быть, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали", - прокомментировала директор компании The Cotswold Auction Лиз Пул.

Наряду со вставной челюстью на продажу будет выставлен микрофон, с помощью которого Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны, его ориентировочная цена составит от 5 000 до 8 000 фунтов стерлингов.

За вставные зубы Черчилля хотят выручить тысячи фунтов стерлингов

Ранее в Канаде украли портрет Черчилля без сигары, известный как "Рычащий лев".

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