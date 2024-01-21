Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев предложил возродить ГУЛАГ для тех, кто не согласен с государством.

Об этом российский народный избранник заявил в интервью местным СМИ.

"Мне сейчас говорят: "Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта", - заявил Гурулев.

Отмечается, что власти Магадана назвали идею Гурулева бредовой и отказались ее комментировать.

"Если мы его каждую бредовую идею будем комментировать, то нам попросту времени на работу не останется", - заявили чиновники.

Как известно, ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей — подразделение НКВД, МВД, Министерства юстиции СССР, которое руководило местами заключения в 1930-1959 годах), был частью системы карательных органов СССР, и его история неразрывно связана со сталинскими репрессиями.

Незадолго до высказывания о ГУЛАГе Гурулев назвал "гнилью" 20% россиян, которые, по его словам, не поддерживают президента РФ Владимира Путина, и предложил их "если не изолировать, то хотя бы уничтожить". После этого депутат петербургского Заксобрания от фракции "Яблоко" Борис Вишневский призвал проверить слова Гурулева на экстремизм и завести на него дело, однако получил отказ, поскольку правоохранители "не нашли причин для возбуждения уголовного дела".

Напомним, ранее Гурулев призывал вернуть понятие сталинских времен "враг народа".

Также скандальный депутат Госдумы рассуждал об идее удара тактическим ядерным оружием по Работино в Запорожской области.