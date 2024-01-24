Экс-президент США Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в одном из ключевых штатов – Нью-Гэмпшир, набрав там почти 55% голосов.

Его единственная конкурентка Никки Хейли, получившая 43,5%, признала победу экс-президента, но заявила, что не выходит из гонки.

"Нью-Гэмпшир – первый, но не последний. Эта гонка еще далека от завершения. Впереди десятки штатов", - заявила она.

В Нью-Гемпшире, как считалось, у Хейли были высокие шансы.

Следующий раунд праймериз пройдет в Южной Каролине, где Хейли дважды была губернатором.

Трамп же стал единственным республиканцем, который впервые за несколько десятилетий смог одержать победу и в Айове, и в Нью-Гэмпшире.

Дальнейшая ключевая точка праймериз - "супервторник" в начале марта, когда голосовать будут сразу 15 штатов. Но американские СМИ полагают, что первые два штата, где уже выиграл Трамп, определят результаты всей этой гонки.

"Результаты голосования показывают, что Трамп стал практически недосягаем для его соперницы", - комментирует состоявшиеся выборы "Голос Америки".

Для выдвижения в кандидаты на президентский пост от Республиканской партии необходимо заручиться голосами 1 215 делегатов. Имя кандидата будет объявлено на съезде партии в июле.

Ранее мы писали о том, что республиканец Десантис объявил о прекращении борьбы за пост президента США и поддержал Трампа.

А также, что Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах, остановит войну в Украине еще до своей инаугурации.